Астроном сравнил приближающийся к Земле астероид с челябинским метеоритом

Астероид размером с пирамиду фараона Хеопса в Гизе, который приближается к Земле, больше челябинского метеорита в тысячу раз. Об этом в беседе с «URA.RU» заявил астроном, инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. Так он прокомментировал сообщение о том, что, по данным NASA, к планете приближается крупный космический объект.
По словам эксперта, вероятность падения на Землю крупного астероида очень мала. «Это очередная страшилка. Есть статистика того, что действительно падает на Землю что-то крупное», — отметил Санакоев. Такой астероид, как тот, который летит сейчас, может упасть на Землю раз в тысячу лет, отметил эксперт. В настоящее время большие небесные тела можно обнаружить заблаговременно, поэтому опасности они не представляют, уточнил астроном.
Эксперт добавил, что в сравнении с челябинским метеоритом, астероид размером с пирамиду Хеопса, больше в тысячу раз. Астроном пояснил, что новостей о приближающихся к Земле небесных телах стало больше в связи с тем, что астероиды и метеориты стали чаще обнаруживать.
Ранее специалисты NASA опубликовали данные о потенциально опасных космических объектах. По информации американского космического агентства, астероид 2019OU1 диаметром 160 метров, 28 августа окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера, пишет RT.
В феврале 2013 года над Челябинской областью в атмосферу вошел метеорит, который взорвался на высоте 30—50 км, что вызвало падение многочисленных фрагментов на территории региона.