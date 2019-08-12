В Госдуме назвали опасность введения минимальной планки для зарплат бюджетников

Врачи не должны получать зарплату ниже двойного прожиточного минимума, следует из документа, поступившего в Госдуму Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Привязка зарплат врачей и учителей к двойному размеру прожиточного минимума может войти в противоречие с майскими указами президента Владимира Путина. Об этом рассказал корреспонденту «URA.RU» депутат Государственной думы РФ Олег Шеин, комментируя инициативу адыгейских парламентариев.

«Не получится ли, что предложения будут заниженными? — пояснил собеседник. — Есть указы президента, по которым зарплаты данных категорий бюджетников должны быть привязаны к средним по региону». По словам депутата, практически повсеместно это выше, чем «двойная минималка».

Кроме того, любое повышение зарплат учителям и врачам является нагрузкой для местных бюджетов — указанные категории получают зарплаты именно из этого источника. Поэтому решение, каким бы оно ни было, должно быть сбалансировано и просчитано, считает парламентарий.

Депутат отметил, что пока рано говорить детально об инициативе его коллег из Адыгеи — документ только направлен в российский парламент. Окончательную оценку предложениям Госдума сможет высказать в октябре.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что с идеей привязать заработную плату бюджетников к двойной величине прожиточного минимума, установленного в регионе, в котором они трудятся, вступили депутаты Госсовета Адыгеи. Как следует из документа, поступившего на рассмотрение Госдумы, зарплата учителей, врачей и работников культуры при выполнении нормы труда не может быть меньше, чем двойная величина прожиточного минимума, напоминает RT.