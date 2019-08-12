11 августа 2019
10 августа 2019
09 августа 2019

Челябинское правительство объявило конкурс на должность министра. Зарплата 90-110 тыс. рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, портфель депутата, руки чиновника, дипломат
Министерский портфель правительства Челябинской области разыграют по конкурсуФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Правительство Челябинской области объявило конкурс на замещение должности главы нового ведомства — министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов, созданного по инициативе врио губернатора Алексея Текслера. В условия работы входят ненормированный рабочий день, командировки и примерная зарплата в 90-110 тыс.рублей, говорится в документах на сайте правительства региона.

Отбор кандидатов пройдет в три этапа: сначала управление госслужбы и противодействия коррупции проверит документы, затем кандидаты пройдут тестирование (50 вопросов), последнее испытание — индивидуальное собеседование. Первый этап проходит 12—23 августа.

Участвовать в конкурсе могут только граждане России старше 18 лет, имеющее высшее образование и профессиональные знания, не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы или стажа по специальности, опыт работы на руководящих должностях, опыт работы с промышленными объединениями и ассоциациями.

«[Выборы министра] будут максимально открытой процедурой. Уверен, что среди претендентов найдется компетентный специалист, готовый работать в современной и перспективной команде на благо Южного Урала», — подчеркнул Текслер.

Расскажите о новости друзьям
Политика
Ссылки по теме
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...