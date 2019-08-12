В Грузии продают телеканал «Рустави 2», ведущий которого оскорбил Путина

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Телеканал должен кредиторам более 20 млн долларов из-за бывшего гендиректораФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Грузинский телеведущий оскорбил Путина

Владелец грузинского телеканала «Рустави 2», в эфире которого журналист Георгий Габуния оскорбил президента России Владимира Путина, принял решение продать компанию. Об этом говорится в сообщении телеканала.

«Я решил продать „Рустави 2“ через прозрачную конкуренцию до конца текущей недели», — приводят журналисты слова владельца телеканала Кибара Халваши. Вывести компанию из «глубоко финансового кризиса» для него не представляется возможным.

Он также отметил, что бывший гендиректор компании Нико Гварамия «использовал канал для политической борьбы и недобросовестно управлял им». Телеканал задолжал кредиторам порядка 24 млн долларов, говорит Халваши. «Он [Гварамия] практически ограбил ее», — заявил владелец компании.

В начале июля ведущий «Рустави 2» оскорбил Путина и его родителей. Резкая нецензурная брань вызвала международный скандал. Увольнять журналиста Гварамия отказывался. В июле официальным владельцем телеканала стал Халваши, 18 июля он уволил Гварамию с поста гендиректора. На должность был назначен адвокат Паата Салия, уточняет VSE42.Ru.

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