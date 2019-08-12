11 августа 2019
10 августа 2019
09 августа 2019

В зауральской больнице, где жаловались на нехватку медиков, уволили главврача

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., коридор, пенсионерка, старушка, ожидание, поликлиника, бабушка
Жители поселка считают, что главврач организовал сбор подписей в свою поддержку (фото из архива)Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главврач Лебяжьевской центральной районной больницы Курганской области Владимир Харченко уволен, сообщили «URA.RU» в департаменте здравоохранения региона. Такое решение принято после жалоб местных жителей на нехватку врачей и проверки больницы директором регионального департамента здравоохранения Ларисой Кокориной.

«Трудовой договор с главным врачом Лебяжьевской больницы расторгнут. Исполняет обязанности с сегодняшнего дня Харченко Светлана Боксеновна», — рассказала начальник отдела организационной работы департамента здравоохранения Светлана Грачева. В медучреждении Светлана Харченко работает заведующей центром здоровья. Являются ли Владимир и Светлана Харченко родственниками, в департаменте не уточнили.

Увольнение главврача активно обсуждают в группе «Подслушано Лебяжье» во «ВКонтакте». Жители поселка, в частности, заявляют, что экс-главврач организовал сбор подписей в свою поддержку. «Здесь ситуация непростая. Сегодня глупость ситуации в том, что те, кто были уволены за нарушение трудовой дисциплины, занимаются откровенной клеветой», — заявил корреспонденту «URA.RU» Владимир Харченко. Он отметил, что обеспеченность врачами в Лебяжье лучше, чем во многих других ЦРБ: недавно, к примеру, был введен новый корпус. От других комментариев по телефону он отказался.

Ранее «URA.RU» сообщало о кадровой проблеме в Лебяжьевской ЦРБ. Местные жители заявляли о том, что увольняются оба педиатра, хирург, стоматолог, нет окулиста и лора, остался один терапевт на весь район и один лаборант.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...