В зауральской больнице, где жаловались на нехватку медиков, уволили главврача

Главврач Лебяжьевской центральной районной больницы Курганской области Владимир Харченко уволен, сообщили «URA.RU» в департаменте здравоохранения региона. Такое решение принято после жалоб местных жителей на нехватку врачей и проверки больницы директором регионального департамента здравоохранения Ларисой Кокориной.
«Трудовой договор с главным врачом Лебяжьевской больницы расторгнут. Исполняет обязанности с сегодняшнего дня Харченко Светлана Боксеновна», — рассказала начальник отдела организационной работы департамента здравоохранения Светлана Грачева. В медучреждении Светлана Харченко работает заведующей центром здоровья. Являются ли Владимир и Светлана Харченко родственниками, в департаменте не уточнили.
Увольнение главврача активно обсуждают в группе «Подслушано Лебяжье» во «ВКонтакте». Жители поселка, в частности, заявляют, что экс-главврач организовал сбор подписей в свою поддержку. «Здесь ситуация непростая. Сегодня глупость ситуации в том, что те, кто были уволены за нарушение трудовой дисциплины, занимаются откровенной клеветой», — заявил корреспонденту «URA.RU» Владимир Харченко. Он отметил, что обеспеченность врачами в Лебяжье лучше, чем во многих других ЦРБ: недавно, к примеру, был введен новый корпус. От других комментариев по телефону он отказался.
Ранее «URA.RU» сообщало о кадровой проблеме в Лебяжьевской ЦРБ. Местные жители заявляли о том, что увольняются оба педиатра, хирург, стоматолог, нет окулиста и лора, остался один терапевт на весь район и один лаборант.