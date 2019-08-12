Глава Росатома прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском

Пятеро сотрудников Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики героически погибли в Северодвинске при испытаниях нового оружия, заявил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев.
«Они до последнего остались преданы своему долгу и ушли, как настоящие герои. Лучшей памятью для них станет наша дальнейшая работа над новыми образцами вооружений, которая обязательно будет доведена до конца», — приводит РИА «Новости» слова Лихачева.
Лихачев отметил, что подвиг погибших войдет в историю атомной отрасли. Он также сказал, что пострадавшие в результате взрыва в Архангельской области получают лучшую медпомощь.
Взрыв во время испытания жидкостного реактивного двигателя произошел на морской платформе 8 августа в Северодвинске. Погибших сотрудников похоронили в Сарове Нижегородской области. На прощании было несколько тысяч человек, передает RT.