Юрист завода получал угрозы, связанные с профессиональной деятельностью Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Банкротство Антипинского НПЗ

У руководителя правового отдела Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) Михаила Тарасова сгорел автомобиль. Об этом сообщили источники «URA.RU» в силовых структурах.

По официальным данным областной полиции, автомобиль Volvo загорелся в ночь с 11 на 12 августа. «В 3:18 на пульт дежурной охраны полиции Тюмени поступил вызов. По факту возгорания было возбуждено уголовное дело. Следственными органами проводится проверка, по которой будет определено, был ли совершен поджог», — сообщили в УМВД по Тюменской области. Уточнить имя собственника автомобиля там не смогли.

По информации источника «URA.RU», знакомого с ситуацией, машина принадлежала Михаилу Тарасову. Факт инцидента с автомобилем юриста АНПЗ подтвердили на предприятии. «На данный момент делом занимаются правоохранительные органы. Мы считаем инцидент вопиющим случаем давления на сотрудников предприятия, честно выполняющих свои обязанности», — передает 72.ru слова сотрудников отдела по связям с общественностью и внутренним коммуникациям завода. По одной из версий, Тарасову перед происшествием поступали угрозы.

Сейчас в судах рассматривается более 80 исков с участием АНПЗ. Одним из последних дел стало разбирательство с бывшим гендиректором Геннадием Лисовиченко, который требовал через суд выплаты премии более чем в 650 млн рублей за достижение конкретных показателей завода. Михаил Тарасов отстаивал интересы предприятия в суде. В итоге суд принял сторону ответчика (АНПЗ).