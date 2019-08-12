Жителей ямальского города не пустили на встречу с губернатором Артюховым

По мнению оппозиционеров, на встречу с губернатором пришли лояльные властям участники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей Надыма не пустили на встречу с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым. Об этом заявили сами ямальцы во время прямого эфира с мероприятия, который шел в Instagram главы региона.

Губернатор сейчас объезжает округ на «Ладе». Он анонсировал встречу в своем аккаунте, где у него более 30 тысяч подписчиков, несколько тысяч — из Надымского района.

Депутат гордумы от ЛДПР Сергей Гудков пришел за 10 минут до встречи. «Несколько замов главы вместе с помощниками и специалистами различных отделов меня встретили и сообщили, что я опоздал. Позже мне стали говорить, что в зале нет свободных мест. Я ответил: „Готов постоять, ничего страшного“. Потом начали задавать нелепые вопросы в стиле: „У вас особое приглашение?“ и я понял, что меня начинают сливать», — рассказал Гудков «URA.RU».

По его словам, в зале сидели лояльные общественники, работники мэрии и муниципальных учреждений. Информацию о проблемах со входом на встречу подтвердили и другие ямальцы.

В пресс-службе окружного правительства сообщили, что двери в зал были открыты до момента, когда Артюхов поднялся на сцену. «До этого люди заходили и садились в зале, не наблюдалось ажиотажа у входа или чего-то подобного. После начала встречи двери прикрыли, но войти и выйти можно было свободно. Глава региона заинтересован в максимально открытых встречах с жителями и общении», — уточнили в пресс-службе.

Получить комментарий у начальника управления информации и общественных связей мэрии Надымского района Елены Крысиной не удалось, она не ответила на звонки и сообщения.