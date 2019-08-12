В Крыму анонсировали переговоры с Киевом о поставках воды из Днепра

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Севастополь и Симферополь. 2014 - 2016. Крым, крым, севастополь, бухта, памятник погибшим кораблям
Поставки воды решает многие вопросы северной части Крыма, уверен Георгий МурадовФото: Константин Михальчевский © URA.RU
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Крым вернулся в состав России

Власти Крыма собираются начать переговоры с Украиной о поставках воды из реки Днепр, которые ранее были заблокированы из-за вхождения полуострова в состав России. Об этом сообщил постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

«Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ», — приводит ТАСС слова Мурадова, которые он произнес на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в Крыму. Переговоры, по словам постпреда, должны организовать федеральные власти.

Пресная вода перестала поступать в Крым в 2014 году, когда полуостров вошел в состав России по результатам референдума, напоминает «Федеральное агенство новостей». Днепровская вода по Северо-Крымскому каналу снабжала около 85% сельского хозяйства на полуострове. Из-за нехватки пресной воды в августе прошлого года произошел выброс вредных веществ из хранилища комбината «Крымский Титан» в атмосферу в районе Армянска и Красноперекопска.

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