В Крыму анонсировали переговоры с Киевом о поставках воды из Днепра

Власти Крыма собираются начать переговоры с Украиной о поставках воды из реки Днепр, которые ранее были заблокированы из-за вхождения полуострова в состав России. Об этом сообщил постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов.
«Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ», — приводит ТАСС слова Мурадова, которые он произнес на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в Крыму. Переговоры, по словам постпреда, должны организовать федеральные власти.
Пресная вода перестала поступать в Крым в 2014 году, когда полуостров вошел в состав России по результатам референдума, напоминает «