«Золотая судья» Хахалева получила новый пост

Скандально известная кубанская судья Елена Хахалева отстранена от судебных процессов. Теперь она будет заниматься научно-консультационной работой. Соответствующий приказ подписал новый председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов.
Новый руководитель краевого суда перетасовал составы судей по специализациям. Такое решение было мотивировано «совершенствованием организации рассмотрения дел», которые поступают в апелляционном порядке.
«Всего составов судей, которые будут рассматривать гражданские и уголовные дела, десять. Состав №11 — это судьи, которые будут заниматься научно-консультативной работой и обобщением практики по гражданским делам», — пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на документ.
Хахалеву стали называть «золотой судьей» после того, как в Интернете было опубликовано видео со свадьбы ее дочери с участием звезд-шоу-бизнеса, напоминает RT. Позже в СМИ появилась информация, что диплом судьи о высшем юридическом образовании поддельный. Сама Хахалева это опровергала. После широкого общественного резонанса и изменении структуры Краснодарского краевого суда женщина была отстранена от обязанностей председателя судебной коллегии по административным делам.