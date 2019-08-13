В России назвали примерную дату возобновления авиасообщения с Грузией

Авиасообщение с Грузией будет закрыто еще как минимум на протяжении года, поскольку Тбилиси не торопится выполнять требования, выдвинутые Москвой для возобновления полетов. Об этом журналистам рассказал источник в дипломатических кругах.
По его словам, сразу после закрытия авиасообщения между странами российские власти обозначили условия для снятия этих ограничений. Речь шла о прекращении русофобской политики и риторики, в том числе со стороны грузинских властей. Без этого Москва не может рекомендовать россиянам приезжать в Грузию и гарантировать им безопасность.
«Подвижек в этом вопросе не наблюдается, поэтому как минимум в течение года авиасообщение не будет восстановлено. А скорее всего, этого не произойдет до парламентских выборов (намечены на октябрь 2020 года)», — приводит газета «Известия» слова собеседника.
Отношения России и Грузии обострились после беспорядков в Тбилиси. Они начались во время Межпарламентской ассамблеи православия, на которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. С 8 июля, как напоминает RT, авиасообщение между странами было приостановлено по указу Владимира Путина.