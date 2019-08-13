Югорчане завалили жалобами эмиссаров российского президента

Прием по личным вопросам членов совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ вызвал ажиотаж среди югорчан. На встречу с правозащитниками в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске пришли более 200 человек, передает корреспондент «URA.RU»
Наибольший ажиотаж, связанный с приездом представителей СПЧ во главе с его председателем Михаилом Федотовым, случился в Сургуте. Ради встречи с правозащитниками в крупнейший город ХМАО приехали жители из других территорий, всего записались больше 100 человек. «У меня проблема с регистрацией прав на недвижимость, на местном уровне мне отказываются помогать, а здесь все-таки работают представители федерального совета по правам человека», — сообщил корреспонденту «URA.RU» Вячеслав Шаталов, приехавший из Нефтеюганского района.
Также в Сургуте была организована возможность попасть на прием к чиновникам окружного правительства и городской администрации, в том числе и к мэру Вадиму Шувалову. «Рад общению с сургутянами и возможности лично дать обратную связь по вопросам, интересующим их больше всего», — написал у себя в Instagram Шувалов.
Ранее «URA.RU» уже сообщало, что Югра стала площадкой для 31-го выездного заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ. В его рамках представители СПЧ проведут ряд встреч с представителями властями, бизнеса и общественности на актуальные правозащитные темы.