Осужденный тюменский экс-чиновник избежал нового наказания

Экс-главу Ярковского района Евгения Щукина обвинили в поджоге Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Следователи не наши подтверждений тому, что экс-глава Ярковского района Тюменской области Евгений Щукин причастен к поджогу дома. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией. 21 февраля бывший чиновник был осужден на три года колонии за превышение полномочий

«В ближайшие дни Щукина вновь переведут в колонию из СИЗО, куда он бы доставлен на время проверки информации о поджоге. Это обвинение не подтвердилось», — рассказал инсайдер. Ранее он заявлял о том, что обвинение против экс-главы голословны.

Виновником Щукина считает житель Ярково Владимир Матаев, чей дом сгорел 1 сентября 2018 года. В тот момент в доме находились шесть человек, включая малолетнюю внучку хозяина. В результате пожара сгорело несколько надворных построек, пострадал дом, а Матаев получил ожоги второй степени.

Пострадавший считает, что Щукин отомстил ему за работу в Общественной палате района. Матаев, будучи бывшим прокурором, по его словам, сумел вскрыть несколько серьезных нарушений местных властей. «При этом я несколько раз ходил к Щукину, указывал на нарушения, просил принять меры. Вот он и принял меры», — рассказал Матаев «URA.RU».

По информации бывшего прокурора, дело о причастности Щукина к поджогу ведет управление СК РФ по Тюменской области. Получить оперативный комментарий там не удалось — в ведомстве взяли время на подготовку ответа.