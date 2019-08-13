Владимир Мякуш вызывает партийцев на серьезный разговор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Спикер Заксобрания области и лидер регионального отделения «Единой России» Владимир Мякуш 13 августа собирает всех глав районов Челябинска и кураторов территорий от партии. Официально совещания будут посвящены реализации нацпроектов, однако обсуждаться будут муниципальные выборы, сообщил «URA.RU» источник в «ЕР».

«Совещания будут идти весь день — отдельно будут разбираться ситуации по каждому району. Наверняка, будет обсуждаться квота на победу депутатов от „Справедливой России“ — это размен за отказ [лидера регионального отделения, депутата Госдумы Валерия] Гартунга участвовать в выборах губернатора», — полагает собеседник.

Самое ожидаемое совещание — о ситуации в Курчатовском районе, где депутат Госдумы Андрей Барышев и вице-спикер гордумы Илья Мительман выставили пулы кандидатов друг против друга. Оба приглашены к Мякушу. «Людей Барышева выщелкивают из мэрии, после смены руководства города и области он стал „токсичным“. Единственная возможность для него сохранить бизнес — провести максимум депутатов. Надежда — на Мякуша. На совещании он будут требовать исключить Мительмана из партии. Хотя самого Барышева еще в 2013 году исключили из партии», — говорит источник.

В Центральном районе будет разбираться конфликт секретаря местного отделения, вице-спикера гордумы Андрея Шмидта с главой района Виктором Ереклинцевым.