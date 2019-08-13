Россиянам рассказали, как правильно выбирать колбасу

В Роскачестве рассказали, какую колбасу можно покупать Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Роскачестве рассказали, как выбрать натуральную колбасу, изготовленную согласно ГОСТу. Она должна быть из мяса животных и содержать как можно меньше добавок.

«Внешний вид таких изделий должен быть упругим и без полостей, а их цвет варьироваться от розового до светло-розового. Внутри не должно быть комочков», — сообщили специалисты в интервью РИА «Новости».

Согласно ГОСТу, колбаса должна иметь в составе свинину, говядину, шпик, воду, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренную пищевую, сахар-песок, пряности (орех мускатный, кардамон, черный перец и чеснок). При этом в колбасе не должно быть мяса растительных белков, клетчатки, крахмала и курицы.

Колбаса может содержать добавки: Е250, Е301,Е304, Е306, Е331, Е262, Е325, Е326, Е330, Е339, Е451, Е450, Е452 и Е621. Наличие Е120 и Е252 нежелательно, так как они оказывают канцерогенный эффект.

Следует избегать покупки колбасы с добавкой Е536 — ее могут использовать в качестве загустителя. Вода в составе не должна стоять на первом месте, так как ее не может быть больше одной трети.

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