Депутат Госдумы предупредил, что миллионы россиян скоро останутся без работы

Профессии в России исчезают из-за технического прогресса Фото: depositphotos.com

От трех до 15 миллионов россиян потеряют рабочие места из-за роботизации. Об этом в беседе с «URA.RU» заявил первый зампредседателя комитета по образованию и науке Госдумы РФ Олег Смолин. Так парламентарий прокомментировал сообщение о том, что с сентября 2020 года из профобразования исчезнет порядка 100 специальностей.

В каждом конкретном случае исчезновения профессий следует разбираться отдельно, отметил Смолин. По его словам, необходимо разделять специальности, которые уходят в связи с отсутствием соответствующей инфраструктуры в стране, и те, которые исчезают из-за общемировой тенденции технического прогресса. «Если говорить о профессии вышивальщицы, то эта специальность должна сохраниться на уровне народного промысла. Другое дело, что она перестает быть массовой», — пояснил депутат.

Собеседник агентства добавил, что техническое развитие повлечет за собой неминуемую потерю работы для россиян. «Рабочие места люди по определению будут терять из-за роботизации. Это очень серьезная проблема, которая, по разным данным, может коснуться от трех до 15 миллионов человек. Это зависит от того, с какой скоростью будет развиваться роботизация», — подчеркнул Смолин. Парламентарий уточнил, что люди при этом должны иметь возможность переучиться не один и не два раза.

Ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщила, что с сентября 2020 года планируется исключить почти 100 позиций из перечня специальностей среднего профобразования. Это коснется профессий ткача, вышивальщицы, радиооператора, сборщика изделий электронной техники и других. Ранее в беседе с «URA.RU» депутат Госдумы РФ Олег Шеин также заявлял, что из-за четвертой промышленной революции 15 миллионов россиян могут потерять работу.