Участник теракта в Беслане рассказал о своей жизни в ямальской колонии

В ямальской колонии Нурпаша Кулаев так и не раскаялся в содеянном Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Участник захвата школы в Беслане Нурпаша Кулаев признался, что поражен суровыми условиями своего содержания в ямальской колонии для пожизненно осужденных ИК-18 (более известна как «Полярная сова»).

«Я все время хочу на волю. Я же человек (смеется). Я же не в тюрьме родился. Человек не создан для таких условий. Да, я согласен, что не заслужил этого. По крайней мере за Беслан…», — рассказал террорист агентству РИА «Новости».

Нурпаша Кулаев сообщил, что находится в «Полярной сове» уже 12 лет. В беседе с журналистами он признался, что покончил бы с собой, если бы знал, что его ждет в колонии на Ямале. Однако совершить суицид ему не позволила вера.

«Будь я глупым, то до колонии бы не доехал. Возможность что-то сделать с собой была. Но я верующий человек, верю, что все происходит по воле господа. Я себя знаю, знаю себе цену. Если бы мне сейчас сказали: есть выбор — жить ради своих родственников или расстрел, по желанию, я бы умолял, чтобы не расстреляли. Потому что мои родственники ждут меня. Выйду я или нет — не имеет значения. То, что я живой, для них уже радость», — пояснил он. Террорист также рассказал, что в содеянном он не раскаивается и виновным в убийстве школьников в Беслане себя не считает.

В сентябре 2004 года в Беслане террористы на протяжении трех дней удерживали в заминированном школьном здании 1128 заложников. В ходе спецоперации был уничтожен 31 боевик, также были ликвидированы все организаторы теракта. Один из террористов, Нурпаша Кулаев, был взят живым и по решению суда приговорен к пожизненному заключению. В результате трагических событий погибли 334 человека, из них 186 детей.