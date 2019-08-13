Дело о групповом изнасиловании слушается в закрытом режиме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Изнасилование девушки-дознавателя в Уфе

Бывшей дознавательнице, обвинившей троих коллег в групповом изнасиловании, стало плохо во время выступления в суде в Уфе. Экс-сотрудница полиции успела дать лишь часть показаний, причем читала их с экрана смартфона.

«Заседание пришлось прервать через полтора часа после начала», — сообщает telegram-канал LifeShot. Потерпевшая, которая сегодня пришла в Кировский суд Уфы, прятала лицо под темными очками и с журналистами не общалась.

Следующее заседание суда назначено на 15 августа. Процесс проходит в закрытом от СМИ режиме.

Ранее сообщалось, что все трое обвиняемых, бывшие офицеры полиции, сейчас находятся под домашним арестом, напоминает «Национальная служба новостей». ЧП произошло в конце октября прошлого года. По версии следствия, трое офицеров полиции распивали спиртные напитки в служебном кабинете. Вызвав по якобы служебной необходимости свою 23-летнюю подчиненную, они подвергли ее сексуальному насилию.

Обвиняемых сначала взяли под стражу и уволили из МВД по отрицательным мотивам, а уже потом перевели под домашний арест. Потерпевшая также оказалась уволенной — за употребление алкоголя на рабочем месте.