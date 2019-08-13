Бывшей дознавательнице, обвинившей троих коллег в групповом изнасиловании, стало плохо во время выступления в суде в Уфе. Экс-сотрудница полиции успела дать лишь часть показаний, причем читала их с экрана смартфона.
«Заседание пришлось прервать через полтора часа после начала», — сообщает telegram-канал LifeShot. Потерпевшая, которая сегодня пришла в Кировский суд Уфы, прятала лицо под темными очками и с журналистами не общалась.
Следующее заседание суда назначено на 15 августа. Процесс проходит в закрытом от СМИ режиме.
Ранее сообщалось, что все трое обвиняемых, бывшие офицеры полиции, сейчас находятся под домашним арестом, напоминает «Национальная служба новостей». ЧП произошло в конце октября прошлого года. По версии следствия, трое офицеров полиции распивали спиртные напитки в служебном кабинете. Вызвав по якобы служебной необходимости свою 23-летнюю подчиненную, они подвергли ее сексуальному насилию.
Обвиняемых сначала взяли под стражу и уволили из МВД по отрицательным мотивам, а уже потом перевели под домашний арест. Потерпевшая также оказалась уволенной — за употребление алкоголя на рабочем месте.