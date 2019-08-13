В многолетнем конфликте губернатора Куйвашева и начальника УФСБ Вяткина поставлена точка

Конфликт губернатора и начальника УФСБ можно считать исчерпанным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За согласованием главой Екатеринбурга Александром Высокинским документов, предваряющих строительство нового здания УФСБ России по Свердловской области, стоит окончательное разрешение конфликта между начальником спецслужбы Александром Вяткиным и губернатором Евгением Куйвашевым. Как сообщил источник «URA.RU» в обладминистрации, перед выпуском мэрией соответствующего постановления, документы были согласованы лично главой региона.

Затяжной конфликт между Александром Вяткиным и Евгением Куйвашевым длится уже несколько лет и очевиден для всей политического элиты Среднего Урала. наиболее ярким его проявлением стало дело министра по управлению госимуществом (МУГИСО) Алексея Пьянкова, собирая информацию для которого областное УФСБ провело колоссальную работу. Несколько позже появилось и дело в отношении министра транспорта Свердловской области Александра Сидоренко.

Контрмерами руководителя Среднего Урала на действия силовиков стала масштабная чистка областного правительства от представителей спецслужбы. Из «Белого дома» ушли считавшиеся прикомандированными сотрудники среднего звена, а также глава счетной палаты Андрей Ефимов и министр международных и внешнеэкономических связей Андрей Соболев. Последним ярким символом рухнувших отношений стало отсутствие приглашения в адрес губернатора на празднование 100-летия УФСБ в декабре 2017 года (прошло в ККТ «Космос»).

В разгоревшемся конфликте УФСБ заключало политические союзы с полпредством (его тогда еще возглавлял Игорь Холманских) и активно отсылало в Москву «объективки» со своим видением ситуации в регионе — далеко не всегда выгодным для областной власти. Сохранение Александра Вяткина в определенный момент также оказалось под вопросом. Источник в силовой структуре знает, что продление контракта генерал-лейтенанту помимо его значительных служебных заслуг оказалось во многом обусловлено тем, что «только ему под силу оказалось договорится о внебюджетном финансировании строительства».

Заниматься масштабной стройкой будут структуры, близкие к Уральской горно-металлургической компании. Постановление с проектом межевания и планировки земельного участка для строительства нового здания Управления ФСБ России по Свердловской области появилось на сайте администрации во вторник, 13 августа. Согласно ему штаб-квартира свердловской спецслужбы появится в границах проспекта Ленина — улиц Вайнера — Антона Валека — Маршала Жукова. В этом же квартале находится здание, в котором управление размещается сейчас.

Оперативно получить комментарий от пресс-службы УФСБ и департамента информполитики Свердловской области получить не удалось.