Детей, которых везли из Крыма в нечеловеческих условиях, эвакуируют в Челябинск

Полиция перехватила опасный микроавтобус в Саратовской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Детей, которых без еды и сна везли в грязной маршрутке из детского лагеря в Крыму в Челябинск, временно нашли приют в Саратовской области. За ними будет выслан транспорт, сообщила «URA.RU» региональный омбудсмен по правам ребенка Ирина Буторина.

«Состояние ребят удовлетворительное. По поручению главы региона зафрахтован автобус, маршрут проходит согласование в ГИБДД. Во второй половине дня 14 августа все 17 детей должны быть в Челябинске, по дороге для них будет организована ночевка», — рассказала Буторина. По ее словам, отправки домой подростки будут ждать в детском лагере города Хвалынска, где им обеспечили нормальные условия проживания и пятиразовое питание.

17 детей в возрасте от семи до девяти лет везли из Крыма в Челябинск в маршрутке с водителем, который засыпал за рулем, — без еды и ночлега. Жуткие фотографии, на которых измученные дети спят вповалку на грязном полу микроавтобуса, прислала мать одного из них, которая приехала, чтобы сопроводить группу домой.

Власти региона узнали о ситуации из СМИ 12 августа и отреагировали в тот же день. Сейчас изучаются обстоятельства поездки. «Родители поверили рекламе какой-то „мутной“ фирмы, видимо, из-за привлекательной цены. Никакие инстанции об этой поездке уведомлены не были. Хорошо, что узнали и успели вмешаться», — пояснил источник «URA.RU» в правительстве области.