Экс-глава тюменской налоговой «засекретила» продажу «золотой» земли

Объявление о продаже «золотого» участка в 52 гектара, принадлежащего осужденной экс-главе тюменской налоговой Тамаре Зыковой, было убрано с сайта Avito после публикации «URA.RU». Агентство сообщало, что бывшая чиновница продает землю в районе базы отдыха «Верхний бор» за 260 млн рублей.
«Участок по-прежнему выставлен на продажу, снижать цену продавец не планирует», — сообщили в агентстве Broker partner, занимающимся его реализацией.
Почему было снято объявление с Avito, в компании не пояснили. Согласно выписке ЕГРН, данная земля только на 5/8 принадлежит Тамаре Зыковой. Остальное — в собственности родственников ее умершего супруга: дочери от первого брака Ольги Зыковой, брата Сергея и матери Марии. Эксперты рынка недвижимости сомневаются в востребованности участка из-за статуса сельхозземель и спада популярности формата коттеджной застройки.
Бывшая глава тюменской налоговой была осуждена в мае за превышение должностных полномочий. По данным следствия, чиновница воспользовалась служебным положением для получения премии для своего ведомства в размере 1 млн 88 тысяч рублей. По итогам суда экс-чиновница была наказана выплатой штрафа в размере 50 тысяч рублей и запретом занимать государственные должности в течение двух лет.