Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой

По мнению Михаила Задорнова, власти поступили неправильно, решив поднять НДС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов назвал решение российских властей о повышении НДС с 18 до 20% ошибкой. По мнению банкира, в этом кроется одна из причин низкого экономического роста.

«Ошибочным шагом было повышение НДС с 18 до 20%. Я не придерживаюсь точки зрения, что если деньги из экономики забирает государство, то это хорошо. Если налоги достаточные и есть профицит, разумнее отдать налоги людям и бизнесу: они распорядятся деньгами лучше государства», — заявил бизнесмен в интервью РБК.

Задорнов также полагает, что к причинам медленного экономического роста в России относятся повышение ключевой ставки ЦБ и ожидание новых масштабных экономических санкций США.

Повышение налога на добавленную стоимость до 20% произошло в России с 1 января. НДС — первый по собираемости налог в России и крупнейший источник доходов бюджета, не считая поступлений от нефти и газа. Этот налог действует в России с 1992 года. Тогда ставка была максимальной и составляла 28%. С 1993 года НДС понизили до 20%, а с 2004 года — до 18%. Кроме НДС с 1998 по 2004 год дополнительно взимался налог с продаж до 5%.