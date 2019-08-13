Коллектив Теодора Курентзиса попал в центр скандала из-за символа блокады

Петербуржцы против переезда Теодора Курентзиса в Дом Радио Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жители Санкт-Петербурга недовольны переездом Теодора Курентзиса и его оркестра MusicAeterna в Дом Радио. Петербуржцы опубликовали петицию на сайте Change.org и предложили оставить здание для коллективов, которые в нем работали. Сейчас оно закрыто на реконструкцию.

«Дом Радио, символ блокадного Ленинграда, решено полностью передать под оркестр и оперу Теодора Курентзиса. Выселяют всех — губернаторский оркестр, детский хор телевидения и радио, музыкальный театр детей Марины Ланда, хор Михайловского театра, Санкт-Петербургский академический симфонический оркестр и других. Помогите нам отстоять Дом Радио», — написала автор петиции Илиана Адаменко.

На момент публикации новости петицию подписали 764 человека. Директор Санкт-Петербургского симфонического оркестра Елена Анисимова в беседе с корреспондентом «URA.RU» пояснила, что сейчас ситуация нагнетается из-за неясности относительно дальнейшей судьбы здания.

«Это взаимоотношения учреждений культуры с городом и федерацией. Курентзис же не принимает эти решения самостоятельно. Да, безусловно, он приобретение для города, но нельзя же все стереть до основания из-за этого. Дом Радио фактически сейчас закрыт, доступ к нему прекращен. Никакой официальной информации нет. Как можно к этому относиться? Как к определенной потере», — пояснила Елена Анисимова.

Ранее «URA.RU» сообщало, что часть помещений Дома Радио после реконструкции могут отдать дирижеру Теодору Курентзису. Против этого выступил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.