Россияне останутся без денег из-за пенсионных фондов

Доверять деньги стоит только госфонду, считает глава профсоюзов Михаил Шмаков Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Россияне рискуют остаться без пенсий, если будут заключать договоры с негосударственными пенсионными фондами, сказал «URA.RU» председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

«Если переводить средства в НПФ, то можно остаться без выплат. Оттуда, как правило, деньги воруют. Мы каждый день получаем подтверждения, что они не надежны, поскольку государство не отвечает ни за одну копейку в таких фондах», — сказал Шмаков, комментируя уголовное дело о хищении 11 млрд рублей из ПФР.

Дело о хищении ведется в отношении НПФ «Согласие» — крупнейшего в стране фонда по доходности с 2012 по 2016 годы. Шмаков отметил, что не важно, насколько крупным является негосударственный фонд: «Они все рисковые».

Ранее сообщалось, что, по данным Следственного комитета, «Согласие» (с 2018 года присоединился к «Нефтегаранту» «Роснефти») сфабриковало документы о переводе людей из ПФР в свою структуру. В результате профильные ведомства не смогли сойтись во мнении, считать ли данные деньги госсобственностью или средствами компании.