В Кремле оценили разговор Путина и Зеленского

Для Владимира Путина важна реализация договоренностей Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин намерен продолжать диалог с Киевом, но для российского лидера важнее реализация договоренностей, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

«Само себе общение двух глав государств — это тот факт, который можно оценить только положительно. Путин весьма прагматичный собеседник, для него главное не сам разговор, а реализация тех пониманий и договоренностей, которые достигались ранее и во время каждого разговора», — сказал Песков.

После вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины Путин дважды говорил с ним по телефону — 11 июля и 7 августа, напоминает RT. Переговоры были посвящены решению конфликта в Донбассе и реализации минских договоренностей.