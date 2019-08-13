Зеленский сделал Путину подарок, упростив выдачу украинских паспортов

Новым указом Владимир Зеленский попытался ответить на российскую инициативу Фото: Официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Война на Украине

Решение президента Украины Владимира Зеленского упростить получение украинского гражданства для россиян, подвергающимся «преследованиям по политическим убеждениям», можно считать подарком президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«С точки зрения логики — это подарок президенту, ведь Украина говорит: „Российские оппозиционеры, идите к нам, мы сейчас вам раздадим паспорта“. По большому счету российская власть должна аплодировать этой истории. Чем в Москве бузить, получайте украинские паспорта и перебирайтесь в Киев», — высказался в беседе с корреспондентом «URA.RU» Бондаренко, намекая на несогласованные и согласованные митинги, которые проходят в российской столице с середины июля.

Эксперт также отмечает, что данная мера со стороны Украины — «неумелая попытка с запозданием ответить» на указ Путина об упрощенной выдаче паспортов жителям Донбасса, подписанный 17 июля. По словам политолога, действия Зеленского — «политически не выверенная позиция».

«Это посягательство на внутриполитическую компетенцию России и российской власти», — говорит Бондаренко, отмечая, что даже постановка вопроса о россиянах, «подвергающихся преследованиям по политическим убеждениям», некорректна, так как такую оценку могут давать лишь российские политики. Эксперт считает, что мера вряд ли будет пользоваться у россиян спросом.