«Роснано» продало долю в компании по производству лекарств от ВИЧ и онкологии

Госкорпорация «Роснано» [председатель правления — Анатолий Чубайс] вышла из капитала фармацевтической компании «Нанолек» [производит вакцины, препараты для лечения онкологии и ВИЧ]. Об этом журналистам рассказали знакомые с деталями сделки источники; информацию подтвердил сын бывшего вице-премьера Виктора Христенко — Владимир, являющийся президентом и совладельцем компании-производителя.
«„Нанолек“ под руководством „Роснано“ достиг стадии жизненного цикла инвестиционного проекта, вышедшего на заданные мощности и доказавшего свою перспективность. Именно поэтому корпорация выходит из состава акционеров», — приводит РБК слова Христенко-младшего.
По словам источников издания, корпорация продала свою долю в 33,33% за 2,35 млрд рублей. С 2011 по 2014 год «Роснано» вложило в фармацевтическую компанию 1,28 млрд. К моменту выхода из доли доходности составила 8,6%.
Теперь «Нанолек» полностью принадлежит кипрской компании Nanolek Holding ltd. Ее конечными бенефициарами являются Владимир Христенко, гендиректор компании Михаил Некрасов, бизнесмены Евгений Вайнштейн и Андрей Реус.