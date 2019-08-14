Автоэксперт раскритиковал идею Госдумы запретить старые машины

Средний возраст автопарка в России — 13 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент Федерация автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук (блогер Медвед) раскритиковал предложение комитета Госдумы запретить эксплуатацию старых машин. Правозащитник не нашел причин для реализации инициативы.

«Разрыв между депутатами и населением достиг своего предела. Такое ощущение что депутаты даже перестали выглядывать из окон своих регулярно обновляемых и недешевых автомобилей», — сказал Форманчук в беседе с «URA.RU». Автоэксперт отметил, что средний возраст автопарка в стране 13 лет. «Какие машины они хотят запретить? А что делать людям которые не могу купить новый автомобиль?», — возмутился правозащитник.

Он уточнил, что не существует статистики, связывающей возраст автомобиля с опасностью его для окружающих. «Качество автомобилей старше 15 лет может быть и получше чем многих новых, если за ними следить и вовремя обслуживать. Я сам езжу на Мерседесе S класса 1999 года и там уже установлены 12 подушек безопасности, чего нет во многих новых машинах», — рассказал Форманчук. «Если государство хочет запретить старые машины, то пусть выдаст новые», — заявил он.

Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить в стране эксплуатацию автомобилей, «достигших предельных сроков эксплуатации», пишет VSE42.ru. Мера, по мнению законодателей, должна стимулировать покупку «новых, экологически чистых транспортных средств», уточняет агентство Nation News.