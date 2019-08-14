Тюменская звезда Playboy вошла в штаб кандидата в депутаты облдумы

Анна Ануфриева стала пресс-секретарем Максима Карпикова Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Экс-чиновница из Тюмени Анна Ануфриева, ставшая известной после скандальной съемки для журнала Playboy, вошла в предвыборный штаб кандидата в депутаты облдумы Максима Карпикова. Об этом «URA.RU» сообщил сам Карпиков.

«Анна оказалась в сложной ситуации, столкнувшись с шеймингом и дискредитацией, оказавшись без работы. Я предложил ей стать пресс-секретарем моего канала на YouTube „Моя оборона“, в котором мы будем говорить о проблемах Тюмени, связанных с благоустройством, урбанистикой, сохранением исторического наследия», — рассказал кандидат в депутаты. Ранее агентство сообщало, что Ануфриевой пришлось уйти с госслужбы из-за участия в конкурсе Playboy «Девушка года — 2019», затем она испытывала проблемы с трудоустройством.

Дозвониться до экс-чиновницы не удалось, ее телефон оказался выключенным.

Довыборы в тюменскую облдуму пройдут 8 сентября. Место в региональном парламенте оказалось вакантным после того как экс-депутат Олег Чемезов перешел на должность замгубернатора Свердловской области. Помимо Карпикова, выдвинутого «Справедливой Россией», на депутатский мандат претендуют Николай Руссу («Единая Россия»), Мурат Тулебаев (ЛДПР), Анатолий Княжев (КПРФ).