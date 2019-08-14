В Совете по правам человека Сургут назвали столицей пыток

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин, выступая в Югре, назвал Сургут российской столицей пыток. К такому выводу Бабушкин пришел после посещения городского изолятора временного содержания.
«У меня было первоначальное впечатление, о том, что это некий эксклюзив. Ну нашлись ретивые сотрудники правоохранительных органов, которые перегнули палку. Но два дня работы в ХМАО показали, что это не так», — заявил Бабушкин.
По словам правозащитника, в Сургутском ИВС он встретил много людей, которые пожаловались на незаконное применение к ним силы. «У одного человека проломлен череп. Другой рассказал, как его пытали, и показал ожоги на ногах», — рассказал Бабушкин.
Член СПЧ призвал силовиков разобраться в происходящем как можно скорей. В пресс-службе УМВД по Югре категорически отвергли обвинения, заявив, что описанные Бабушкиным случаи — последствия пребывания людей в СИЗО, то есть к ответственности полиции это не относится. «А если факты пыток и были, то вопросы нужно адресовать представителям УФСИН», — заявили в полиции. Получить оперативный комментарий в управлении Федеральной службы исполнения наказаний «URA.RU» не удалось.
Ранее «URA.RU» уже сообщало, что Югра стала площадкой для 31-го выездного заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ. В его рамках представители СПЧ провели ряд встреч с представителями власти, бизнеса и общественности на актуальные правозащитные темы.