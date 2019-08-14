В Зауралье надеются на финансовую помощь от куратора — вице-премьера Силуанова

В Кургане готовятся к визиту первого вице-премьера Антона Силуанова, который намечен на 16 августа. Куратор региона впервые прибудет в Зауралье и, по данным инсайдеров, может преподнести региону подарок в виде финансовой помощи.
«[Директор департамена финансов Курганской области Константин] Ермаков сейчас находится в Москве, вероятно там готовятся какие-то соглашения, чтобы деньги максимально быстро поступили в регион», — сообщил инсайдер. О каких суммах идет речь, он уточнить не смог. Константин Ермаков не ответил на звонок корреспондента агентства. Сенатор Елена Перминова ранее сообщала, что Курганской области будет выделена финансовая поддержка из федерального бюджета на сумму 2,3 млрд рублей.
В пресс-службе губернатора Курганской области не стали раскрывать подробности визита первого вице-премьера. «Когда начнется аккредитация, мы вам сообщим», — заявила руководитель пресс-центра правительства Жанна Чумакова. Источники агентства предполагали, что вместе с Силуановым могут приехать и другие министры.
Курганская область накопила 16,6 млрд рублей долгов, что составляет почти 90% от собственных доходов. В 2019 году области предстоит погасить кредиты на сумму около 3,2 млрд рублей.