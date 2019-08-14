Экспертиза показала, что Владимир Васильев был трезв во время ДТП Фото: URA.RU © URA.RU

новость из сюжета Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге

Уличный художник Владимир Васильев, устроивший страшную аварию в центре Екатеринбурга, отправится в СИЗО. Верх-Исетский районный суд 14 августа решил арестовать гонщика на 1 месяц 22 дня на время разбирательств, сообщил корреспондент «URA.RU» с заседания об избрании меры пресечения для нарушителя.

Сам Васильев пытался убедить суд, что на планирует скрываться от правосудия и обещал, что не сядет больше за руль, но его уговоры не подействовали.

Как ранее сообщало «URA.RU» Утром 4 августа Владимир Васильев на KIA Rio пролетел на два красных светофора и на перекрестке Малышева-Московская врезался в автомобиль такси Lada. Водитель и пассажир отечественного авто погибли от столкновения. В аварии пострадали еще три автомобиля, их владельцы живы.

Кроме Васильева в KIA был еще один молодой человек, очевидцы предполагали, что они оба находились под воздействием алкоголя или наркотиков. Позже экспертиза не нашла в крови Васильева никаких запрещенных веществ. Сам владелец KIA заявил в суде журналистам, что у него проблемы «с головой».

Во время суда Владимир Васильев извинился перед родственниками Фото: URA.RU © URA.RU