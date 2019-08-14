Гонщик на KIA, погубивший двух человек в центре Екатеринбурга, пожаловался на проблемы «с головой»

Уличный художник Владимир Васильев, устроивший смертельное ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге, заявил журналистам, что у него проблемы «с головой». Первый комментарий о причинах аварии автолюбитель дал прессе в зале Верх-Исетского суда — там ему сегодня выбирают меру пресечения.
«У меня проблемы со здоровьем… С головой», — сказал Васильев. На уточняющий вопрос журналистов о том, идет ли речь о психическом расстройстве, виновник ДТП ответил: «Нет». Также он попросил прощения о родственников погибших: «Прошу, извините меня пожалуйста, я действительно этого не хотел».
Авария в центре уральской столицы произошла 4 августа на перекрестке улиц Малышева и Московской. Водитель KIA Rio Владимир Васильев, по словам очевидцев, на огромной скоростью проехал на два красных светофора, после чего врезался в автомобиль такси Lada, от столкновения пострадали еще несколько машин. В результате ДТП погибли водитель и пассажир отечественного авто.
13 августа гонщика задержали и допросили. Очевидцы предполагали, что водитель KIA находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Позже экспертиза показала, что в крови Васильева не нашли никаких веществ.