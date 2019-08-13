По медицинским бумагам, водитель Васильев «чист» Скриншот: с видео в telegram-канале «Екатеринбург №1»

новость из сюжета Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге

В полицию поступили результаты экспертизы на предмет содержания алкоголя или наркотиков в крови екатеринбуржца Владимира Васильева, устроившего недавно смертельное ДТП в центре Екатеринбурга.

«Экспертиза показала, что ни того, ни другого в крови водителя не было», — сообщил «URA.RU» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Результаты экспертизы привели в шок Юрия Никифорова — отца Виталия, пассажира Uber, погибшего в той аварии вместе с водителем такси Александром Трушковым. «Нет правды в этой жизни: трезвый, как стеклышко, этот убийца, оказывается, был, — заявил „URA.RU“ Никифоров. — У него было два перелома ноги — [на видео] он никак не реагирует на боль. Ему задают вопросы — он не понимает, с кем разговаривает. И мне хотят сказать, что он был не под наркотическим опьянением!».

Ранее СМИ публиковали видеозапись с места аварии, на которой очевидец задавал вопросы ее виновникам. Молодые люди, находившиеся в автомобиле (Владимир Васильев и его друг Глеб Березвин, сидевший на пассажирском сиденье) были в явно неадекватном состоянии. По мнению свидетелей и экспертов, они находились под действием синтетических наркотиков.

Ранее в соцсетях активно обсуждалось, что отец Владимира Васильева (его отчество — Сергеевич) — высокопоставленный силовик. В ГУ МВД Свердловской области ранее работал лишь один Сергей Васильев — экс-начальник Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП), Впоследствии он стал министром внутренних дел Кабардино-Балкарии, однако был снят с должности Указом Путина в апреле 2015 года. Незадолго до этого Васильев оказался замешан в скандале об организации покушения на президента этой республики.

Страшное ДТП случилось рано утром 4 августа на перекрестке улиц Малышева и Московской в Екатеринбурге: водитель KIA Rio, ехавший, по словам очевидцев, с огромной скоростью, пролетел два светофора на красный свет, после чего врезался в автомобиль Lada (такси Uber), пострадали еще три машины. В результате аварии погибли водитель и пассажир такси, троих человек госпитализировали. Сегодня Васильев явился на допрос, во время которого признал вину и после которого был задержан. В течение двух суток суд должен принять решение об его аресте.