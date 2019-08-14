Ученым разрешили встречаться с иностранцами в «количестве не меньше двух» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министерство образования и науки ввело новые правила общения российских ученых с зарубежными коллегами. Приказ за подписью главы ведомства Михаила Котюкова был направлен во все подведомственные институты. Ученых удивили нововвведения.

Согласно документу, отечественные ученые для «обеспечению режима секретности» должны будут встречаться с иностранными коллегами исключительно с разрешения руководства, заверенного «круглой печатью». Участники встречи должны предоставить копии паспортов, а после предоставить отчет о ходе беседы. При этом российских ученых во время общения должно быть «в количестве не менее двух». Их кандидатуры будет одобрять руководство. Скан приказа публикует издание «Троицкий вариант».

Приказ оговаривает и техническую сторону вопроса. У иностранных представителей науки во время встречи не должно быть сотовых телефонов, диктофонов, биноклей, фотоаппаратов, видеокамер и часов. Последний пункт особенно удивил российских ученых. «Надо ли теперь при входе иностранца в организацию отбирать часы, сотовый телефон?» — поинтересовался завлабораторией в Институте проблем машиноведения РАН Александр Фрадков. Его цитирует «Московский комсомолец». Ученые направили в Минобр открытое письмо с требованием отменить «более чем странный» приказ.

Котюков возглавил министерство науки и высшего образования РФ в мае, напоминают «Дни.ру». Ведомство появилось после разделения Министерства образования на Министерство просвещения и Минобр, уточняет «Утро.ру».

Фото: «Троицкий вариант», скриншот