Разман Кадыров осудил дагестанцев за оскорбления в адрес Чечни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что причиной его конфликта с жителями Дагестана стали оскорбления в адрес чеченского народа. По словам политика, дагестанцы неверно поняли его слова об имаме Шамиле. Об этом Кадыров рассказал в интервью журналисту, уроженцу Дагестана Руслану Курбанову.

«Я про Дагестан, про мужчин и женщин ни слова не говорил. Я говорил про „кнопочных героев“, которые нецензурно высказывались в адрес меня, моего народа, народа моего отца. Они шайтаны, они не мусульмане, они не потомки имама Шамиля», — объяснил Кадыров. По его словам, некоторые дагестанцы недостойны называться последователями Шамиля, потому что они выкладывают «фотографии с полуголыми девушками».

Отрывок из интервью с Кадыровым Курбанов опубликовал на своей странице в Instagram. Побеседовать с политиком журналист хотел, чтобы «остановить разногласия» между дагестанцами и чеченцами. В комментарии «URA.RU» Курбанов отмечал, что с помощью интервью хочет донести позицию Кадырова. Полную версию их разговора журналист пообещал выложить в ближайшее время.

Конфликт между главой Чечни и жителями Дагестана начался после реплики политика в интервью изданию «Чечня сегодня» о репрессиях имама Шамиля в отношении чеченцев. Кадыров заявил, что за время правления Шамиля население Чечни сократилось вдвое.