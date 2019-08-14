Банкротство Антипинского НПЗ назвали крупнейшим в России

АНПЗ задолжал 5 млрд долларов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Банкротство Антипинского НПЗ

Банкротство Антипинского НПЗ стало самым крупным в России. Об этом в ходе пресс-конференции 14 августа заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, передает журналист «URA.RU» с места событий.

«История с долгами будет очень длинной. На моей памяти это самое крупное банкротство в РФ. Но поскольку госбанки — основные кредиторы, решение будет найдено. У проекта есть инвестиционный потенциал, мы поможем, чем можем, как субъект», — сказал Моор.

Он также отметил, что главная задача уже решена: завод запущен. Однако губернатор признал, что из-за трехмесячного простоя АНПЗ индекс промышленного производства региона немного просел. Однако точные цифры Моор называть не стал.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в мае из-за финансовых проблем завод перестал функционировать, однако, а начале августа возобновил производство. Одновременно руководство предприятия подало в суд о банкротстве Антипинского НПЗ, однако оно было приостановлено.

Совокупный долг Антипинского НПЗ составляет 5 млрд долларов. Согласно данным системы СБИС, в 2017 году Антипинский НПЗ перечислил в бюджет области 234 млн рублей.