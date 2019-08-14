Опубликовано фото пропавшего в Сирии россиянина

За голову Олега Мельникова в Сирии объявлена награда Фото: страница Олега Мельникова в VK, vk.com/oleg___melnikov © URA.RU

новость из сюжета Война в Сирии

Появилось фото российского лидера движения по борьбе с рабством «Альтернатива» Олега Мельникова, который якобы находился в плену у сирийских боевиков. Информацию опубликовал telegram-канал Readovka.

«С Олегом Мельниковым все хорошо — его команда успешно выполнила задание. Однако за его голову назначена награда», — сказано в сообщении. Отмечается, что Мельников, который отправился в Сирию для помощи российским детям, не исчез, однако ему приходится скрываться от сирийских бандитов, действующих под руководством «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Как писало ранее «URA.RU», 7 августа лидер движения «Альтернатива» вместе с сирийскими правозащитниками отправился в Большой Идлиб, чтобы вернуть российских детей на родину. Позже коллеги из организации рассказали, что местонахождение правозащитника не разглашается из соображений безопасности. Однако сейчас он находится в убежище, где его жизни ничего не угрожает, отмечает « Федеральное агентство новостей ».