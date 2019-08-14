Садальский объяснил, почему нельзя обижаться на Бузову, сравнившую себя с блокадницей

По словам Станислава Садальского, обижаться на Ольгу Бузову «смешно» Фото: Личная страница Станислава Садальского в Instagram

Актер Станислав Садальский предложил «не раздувать проблему» из-за слов телеведущей Ольги Бузовой, которая сравнила себя с блокадницей. По словам Садальского, Бузова, допуская такое сравнение, не имела намерения кого-то обидеть.

«Оля — абсолютно человек не злобный. Она, может быть, наивная, другие могут сказать: дура. Но она человек хороший, Оля. И здесь не надо из этого раздувать проблему», — цитирует артиста « Царьград ». Он добавил, что в этой ситуации «смешно обижаться» на Бузову.

Как писало «URA.RU», ранее Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором она, объясняя то, что во время завтрака облизывает тарелку, назвала себя блокадницей. Мать Бузовой заступилась за дочь, отметив, что та не хотела никого оскорбить, а депутат Госдумы Дмитрий Свищев пообещал отправить Бузовой книги о блокаде Ленинграда.