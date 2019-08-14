В правительстве нашлись противники идеи запрета старых машин

Запрет старых авто может привести к инфляции Фото: Илья Московец © URA.RU

Запрещать использование старых автомобилей для решения проблем экологии нельзя. По мнению депутата Госдумы Виктора Похмелкина, необходимо стимулировать россиян покупать новые, экологически чистые машины, а не запрещать старые.

«У нас большинство людей просто не имеют возможности купить новый автомобиль и вынуждены эксплуатировать старый, пока он более-менее на ходу», — заявил Похмелкин в разговоре с РБК. Он предложил «бархатный» подход к этой ситуации — вернуться к программам утилизации, когда водителю, сдавшему старую машину, давались скидки на приобретение новой. При этом, сейчас утилизация не работает должным образом, посетовал депутат.

Для коммерческого транспорта должны быть «определенные требования», потому что это может ударить по бизнесу, считает Похмелкин. Если государство попытается урегулировать транспортные издержки, то это приведет к росту цен, инфляции и закрытию бизнеса.

Ранее в Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей, напоминает RT. В «Справедливой России» пояснили, что изменения коснутся не личных легковых машин, а коммерческих транспортных средств. В партии отметили, что инициатива направлена на безопасность россиян.