08 августа 2019
07 августа 2019

Власти «уральской Рублевки» берут под контроль протест против мусорного завода на границе Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Тушение горящей свалки, село Миасское Красноармейского района Челябинской области, полигон тбо, свалка, полигон тко, мусорка
Вместо народного собрания против строительства мусорного завода может состояться встреча в администрацииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Активистам, выступающим против строительства мусороперерабатывающего завода на границе Екатеринбурга и Сысертского городского округа, предложили провести собрание в администрации Сысерти — взамен запрещенного народного собрания. Письмо об этом активистам направил мэр Сысерти Дмитрий Нисковских. Встреча назначена на 15 августа в 17:30 часов.

«Мы приветствуем эту инициативу и, конечно, придем, — заявил „URA.RU“ один из организаторов собрания Константин Гребенев. — Но это не значит, что раньше собираться не будем: ряд встреч с жителями организуют депутаты».

По словам Гребенева, сейчас «активисты сопротивления» сосредоточились на сборе подписей — подписные листы можно найти в торговых точках в селах, наиболее близких к будущему мусорозаводу и полигону.

Жители населенных пунктов Большое Седельниково, Шабровский, Бородулинский, Октябрьский, Станция Сысерть, Горный Щит и других протестуют против мусороперерабатывающего завода на границе Екатеринбурга и Сысерти, планы по возведению которого озвучил владелец земельного участка, бизнесмен Богдан Новорок. Лоббисты активно продвигают этот проект в органах власти, при этом он нарушает целый ряд норм (не предусмотрен генпланом и попадает в защитную зону аэропорта Кольцово).

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© Служба новостей «URA.RU»
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