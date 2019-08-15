В Госдуме поспорили с врачами о риске массового ожирения при четырехдневной рабочей неделе

Переход на четырехдневную рабочую неделю не приведет к массовому ожирению и росту невротических расстройств у россиян. Так считает заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
«Честно говоря, даже обидно за то, что россиян записали в лодыри и тунеядцы. Безусловно, какой-то процент таких „элементов“ есть в любом обществе. Но большинство, я уверен, люди деятельные и активные», — сказал политик в беседе с РИА «Новости», добавив, что в дополнительный выходной день люди будут заниматься спортом или проводить время с детьми.
При этом парламентарий подчеркнул, что сокращение рабочих часов неизбежно в связи с развитием научного и технического прогресса, главное, чтобы это не привело к уменьшению зарплат и снижению качества жизни людей.
Ранее, напомним, опрошенные журналистами врачи сообщили, что переход на четырехдневную рабочую неделю отрицательно скажется на здоровье россиян — в стране вырастет количество людей с ожирением и станет больше невротических расстройств.