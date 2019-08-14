13 августа 2019

Врачи назвали угрозы перехода на четырехдневную рабочую неделю

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, врач, медик, доктор, стетоскоп, лечение, медицина
Врачи уверены, что переход на четырехдневную рабочую неделю не пойдет на пользу здоровьюФото: depositphotos.com

Четырехдневная рабочая неделя отрицательно скажется на здоровье россиян — в стране вырастет количество людей с ожирением и станет больше невротических расстройств. К такому выводу пришли опрошенные журналистами врачи.

«В очень редких случаях люди начинают заниматься саморазвитием, в том числе спортом, если у них появляется свободное время. 95% людей будут посвящать себя безделью. Поэтому увеличится и число людей с ожирением», — сказала в беседе с РИА «Новости» врач-терапевт Елена Тихомирова. Кроме того, четырехдневной рабочей неделе будут рады люди, неудовлетворенные своей работой. Для остальных за дополнительным выходным последует чувство тревоги, что что-то идет не так. Это обернется увеличением «страхов, фобий и неврозов».

Врач-психиатр, кандидат медицинских наук Лев Пережогин также предупредил о возможных психологических проблемах в случае реализации инициативы. По его словам, довольными могут остаться только люди, занятые интеллектуальным трудом. Для тех, кто работает руками, переход на четырехдневную рабочую неделю нередко будет связан со снижением зарплаты, что может повлечь за собой переживания.

Ранее профсоюзы России направили в Минтруд предложение сократить рабочую неделю на один день для оптимизации времени труда и отдыха. При этом в организации полагают, что это не повлечет за собой уменьшение зарплаты. Эксперты считают, что эта инициатива, наоборот, несет угрозу экономике страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
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