Всех пассажиров самолета эвакуировали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет A-321 компании «Уральские авиалинии», летевший из Жуковского в Симферополь, совершил жесткую посадку после взлета в Подмосковье. После приземления лайнер выкатился с взлетно-посадочной полосы. Причиной ЧП стало возгорание двигателя.

По предварительной информации, правый двигатель самолета загорелся, когда в него попала птица, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. По предварительным данным, на борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Все они эвакуированы.

В «Уральских авиалиниях» агентству «URA.RU» подтвердили, что аварийная посадка произошла из-за птиц. «На рейсе U6178 Жуковский-Симферополь при вылете из Жуковского произошло многочисленное попадание птиц в двигатели самолета», — пояснили в пресс-службе авиакомпании. По их данным, в ходе инцидента никто не пострадал.

Вместе с тем, по данным телеграм-канала Mash, легкие травмы получили 15 человек. «Это в основном средние и легкие травмы конечностей, которые были получены во время эвакуации», — передает канал со ссылкой на свои источники.

BAZA