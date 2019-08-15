Самолет начало трясти сразу же после взлета Фото: Владимир Жабриков

Один из пассажиров самолета A-321 компании «Уральские авиалинии», совершившего жесткую посадку в Подмосковье, сообщил, что лайнер начало трясти спустя примерно пять секунд после взлета. Видео с рассказом молодого человека об инциденте опубликовал telegram-канал Mash.

«Всем привет! Я с самолета, который упал, — говорит юноша. — Мы взлетали с [аэропорта] „Жуковского“. Примерно через пять секунд после взлета самолет начало очень жестко трясти. Еще через пять секунд начали мигать лампы с правой стороны самолета и запахло гарью». Затем, по словам юноши, лайнер приземлился и из него начали выбегать люди.

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Жуковского в Симферополь, совершил жесткую посадку в Подмосковье. По предварительной информации, у лайнера загорелся правый двигатель после того, как в него попала птица. Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы.