Гендиректор «Уральских авиалиний» оценил действия пилотов во время жесткой посадки

Сергей Скуратов не спешит говорить о награждении летчиков Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Cамолет "Уральских авиалиний" совершил жесткую посадку в Подмосковье

Генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов высоко оценил действия пилотов лайнера A-321, совершившего жесткую посадку в Подмосковье. В беседе с «URA.RU» глава авиакомпании сообщил, что вопрос о награждении пилотов будет рассмотрен после проверки инцидента.

«Пилоты сработали очень профессионально: правильно посадили самолет в кукурузное поле, на борту не было пожара, это все заслуга пилотов. Профессионально отработала и бригада бортпроводников, они [выставили] аварийные трапы, всех высадили. А все остальные вещи, кто там герой, будут разбираться после. Сначала комиссия определит все параметры этой ситуации», — сказал Скуратов в разговоре с агентством.

На вопрос о том, стоит ли «Уральским авиалиниям» усиливать работу с летным составом, Скуратов объяснил, что профессионализм летчиков компании не вызывает сомнений. «Летчики сработали, как их учили. А учили их хорошо. Поэтому мы и дальше будем учить летчиков хорошо», — подытожил глава компании.

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Жуковского в Симферополь, 15 августа совершил экстренную посадку в поле под Москвой. В правый двигатель лайнера A-321 попала птица, началось возгорание. Экипаж и пассажиров эвакуировали после посадки.