Россияне назвали размер «справедливой» зарплаты

Реальные зарплаты не дотягивают до «справедливых» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Для достойного существования нужно зарабатывать в среднем 66 тысяч рублей в месяц. Такую оценку дали жители крупных городов. Опрос провела страховая компания «Сбербанк страхование жизни».

Жителям 39 региональных центров РФ исследователи задавали вопрос: «Какой, по-вашему, должна быть справедливая зарплата, позволяющая обеспечить достойное существование»? Самый высокий уровень «справедливых зарплат» оказался у жителей Москвы — около 105 тысяч рублей. Это цифра недалеко ушла от реального уровня зарплат в столице — 99 тысяч рублей, пишет РБК.

У жителей Урала уровень притязаний оказался ближе к среднему по стране. В Екатеринбурге «справедливой» зарплатой назвали 68 тысяч рублей при средней зарплате в 51 тысячу рублей. В Челябинске и Перми достойную жизнь оценили в 62 тысячи рублей (средняя зарплата 41 и 42 тысячи рублей соответственно). Жители Тюмени назвали справедливым доходом 67 тысяч рублей при средней зарплате в 58 тысяч рублей.

Наименьший размер желаемой зарплаты — в среднем 58 тысяч рублей — оказался у жителей Липецка, Пензы, Барнаула и Рязани, добавляет агентство News.ru .

Опрос проводился летом в городах с населением более 500 тысяч человек. На вопрос по телефону отвечали в каждом городе 350 человек.