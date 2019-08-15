Авария «Уральских авиалиний»: выяснилось, кто не разогнал птиц над Жуковским

Институт имени Громова уже ведет расследование аварии Фото: Владимир Жабриков

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

За разгон птиц в небе над аэропортом Жуковским отвечает «Летно-исследовательский институт имени Громова», сообщил «URA.RU» источник. Утром 15 августа из-за столкновения с птицами в Жуковском совершил жесткую посадку самолет «Уральских авиалиний».

«Орнитологическую службу обеспечивает исследовательский институт имени Громова», — сказал собеседник агентства. В самом институте отказались давать комментарии «URA.RU», лишь заметили: «Работает штаб расследования, специалисты выехали на место». В пресс-службе Жуковского пообещали дать комментарий позднее.

Согласно сайту института, он был открыт в 1941 году. Организация ведет «научно-исследовательские и экспериментальные работы, определяющие перспективу и облик авиации на ближайшие десятилетия», в том числе, исследует системы защиты двигателей от попадания птиц.

Утром 15 августа самолет «Уральских авиалиний», летевший из Жуковского в Симферополь, совершил жесткую посадку в Подмосковье сразу после взлета. По данным авиакомпании, у лайнера загорелся правый двигатель после того, как в него попали птицы. Источник в «Уральских авиалиний» сообщил «URA.RU», что у пилотов, вероятно, не было шансов уйти от столкновения.