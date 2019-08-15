Лайнер в полете потерял управление
новость из сюжетаСамолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье
В интернете появились кадры птиц, залетевших в турбину самолета «Уральских авиалиний». Пассажирский лайнер совершил жесткую посадку в Подмосковье из-за отказа двигателя.
Кадры сделаны на телефон пассажиром самолета во время взлета. На видео, которое публикует телеканал 360, отчетливо слышен глухой удар о фюзеляж лайнера, а за окном резко пролетает птица.
Самолет «Уральских авиалиний», 15 августа утром вылетевший из Жуковского в Симферополь, аварийно сел в поле в Московской области. По предварительным данным, у лайнера загорелся правый двигатель после попадания в него птиц. На борту находились 226 пассажиров, включая детей, и семь членов экипажа, пишет «Национальная служба новостей».