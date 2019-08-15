Опубликована запись попадания птиц в двигатель лайнера «Уральских авиалиний». ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, уральские авиалинии, ural airlines
Лайнер в полете потерял управлениеФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета
Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

В интернете появились кадры птиц, залетевших в турбину самолета «Уральских авиалиний». Пассажирский лайнер совершил жесткую посадку в Подмосковье из-за отказа двигателя.

Кадры сделаны на телефон пассажиром самолета во время взлета. На видео, которое публикует телеканал 360, отчетливо слышен глухой удар о фюзеляж лайнера, а за окном резко пролетает птица.

Самолет «Уральских авиалиний», 15 августа утром вылетевший из Жуковского в Симферополь, аварийно сел в поле в Московской области. По предварительным данным, у лайнера загорелся правый двигатель после попадания в него птиц. На борту находились 226 пассажиров, включая детей, и семь членов экипажа, пишет «Национальная служба новостей».

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...