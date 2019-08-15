В ЮУрГАУ ждут нового ректора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Южно-Уральском аграрном госуниверситете (ЮУрГАУ, Челябинск), где после визита министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева ушел в отставку ректор Виктор Литовченко, определились с основным кандидатом на пост руководителя вуза. Как сообщил «URA.RU» собственный источник, на эту должность рассматривается доктор технических наук из Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ, Екатеринбург) Сергей Тихонов.

«Он проходит согласования в Минсельхозе РФ, кандидатура не вызвала возражения у силовиков, в том числе в ФСБ, — пояснил источник. — Его должны назначить врио ректора. Выборы ректоров вузов, где учредителем является Минсельхоз РФ, сейчас не проводятся. Ректоров назначают приказом, по итогам конкурса. В этом конкурсе потом будет участвовать Тихонов».

Источник также пояснил, что процесс объединения вуза с Курганской государственной сельскохозяйственной академией отложен. Об этой идее заговорили после визитов Патрушева в Челябинск и Курган. В пресс-службе ЮУрГАУ от комментариев отказались.

В УрГЭУ Тихонов руководит кафедрой «Пищевая инженерии», института торговли, пищевых технологий и сервиса. До переезда в Екатеринбург был проректором Уральской академии ветеринарной службы (Троицк), которая осенью 2014 года вошла в состав ЮУрГАУ.

Литовченко уволился 21 июня. Ранее ЮУрГАУ лишили аккредитации по ряду направлений, по вузу расследуются уголовные дела.